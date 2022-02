Unbekannte zerkratzen geparkten Golf in Leipheim

Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben könnten, wie in Leipheim ein Auto zerkratzt wurde.

Da muss jemand eine Menge Wut im Bauch gehabt haben: Am Freitag wurde in Leipheim zwischen 4 Uhr und 12.30 Uhr ein in der Hermann-Köhl-Straße geparkter grüner VW Golf beschädigt. Die bislang unbekannten Personen zerkratzten vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die beiden Fahrzeugseiten.

Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 erbeten. (AZ)