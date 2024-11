Unbekannter bedroht Mann in Leipheimer Tankstelle

Ein Mann ist am Donnerstagabend in einer Tankstelle in Leipheim von einem bislang unbekannten Täter bedroht worden. Laut Polizei kam es gegen 18.30 Uhr in der Albert-Einstein-Straße zu der verbalen Auseinandersetzung. Der Unbekannte betrat die Tankstelle mit einem Hund und bedrohte einen Mann mit den Worten, dass er ihn abstechen werde. Die Hintergründe der Bedrohung und ob sich die beiden zuvor kannten, sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der unbekannte Mann ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, trug einen langen Mantel und war mit einem Hund unterwegs. Nach der Bedrohung entfernte er sich mit einem grauen VW T-Roc in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)

