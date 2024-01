Unbekannter beschädigt geparkten Porsche massiv

Ein Unbekannter verkratzt den in Leipheim abgestellten Porsche nicht nur erheblich, sondern reißt auch noch Scheibenwischer und Kennzeichen ab. Der Sachschaden ist hoch.

Ein Unbekannter hat einen in Leipheim geparkten Porsche erheblich beschädigt. Der Vorfall passierte zwischen dem 29. Januar, 21 Uhr, und 30. Januar, 12 Uhr. Der Besitzer hatte seinen schwarzen Porsche Cayenne in der Kohlerstraße abgestellt. An diesem wurde der Polizei zufolge der Scheibenwischer abgerissen und der Wagen rundum mit einem spitzen Gegenstand verkratzt.

Weiterhin wurde das Kennzeichen von der Stoßstange gerissen und neben das Fahrzeug geworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)