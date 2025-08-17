Unfälle auf regennasser Fahrbahn

Zu Unfällen auf regennasser Fahrbahn kam es im Laufe des Samstagnachmittags auf der Autobahn A8 in Richtung Stuttgart. Zwischen der Anschlussstelle Leipheim und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen geriet gegen 15.20 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Betonschutzwand. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Betonbrocken aus der Schutzwand gerissen, berichtet die Polizei. Der Unfallfahrer konnte sein Fahrzeug schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen. Er blieb dabei unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug und der Schutzwand auf etwa 22.000 Euro.

Nur etwa 20 Minuten später geriet lediglich einen Kilometer weiter ein 76-Jähriger ebenfalls auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schanzte über einen Erdwall, bis er schließlich am Wildschutzzaun zum Stehen kam. Neben dem Fahrzeug wurden laut Polizeiangaben eine Kanalschachtanlage und der Wildschutzzaun beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt in diesem Fall rund 15.000 Euro. Auch hier blieben die Insassen glücklicherweise unverletzt. Neben der Autobahnbetreiberfirma war ebenso das Technische Hilfswerk (THW) zur Absicherung der Unfallstelle mit vor Ort. Gegen beide verantwortlichen Fahrer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)