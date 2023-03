Unfall: 74-Jährige Autofahrerin missachtet Vorfahrt in Leipheim

Eine Fahrerin missachtete die Vorfahrt an einer Kreuzung in Leipheim. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein hoher Sachschaden.

Eine 74-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmorgen an der Kreuzung Herrenbreite – Riedheimer Straße – Ulmer Straße in Leipheim in den Kreuzungsbereich eingefahren. Laut Polizeibericht missachtete sie bei der Ausfahrt aus der Herrenbreite die Vorfahrt eines auf der Ulmer Straße herannahenden, vorfahrtsberechtigten Pkws. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, bei welchem ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro entstand. (AZ)