Unfall auf A8 Richtung Stuttgart: Verkehr staut sich bei Leipheim

Gegen 14.10 Uhr ist es zu einem Schleuderunfall auf der A8 in Richtung Stuttgart gekommen. Auch bei Burgau staut es sich. Das ist bisher bekannt.

Auf der A8 in Richtung Stuttgart staut sich der Verkehr aufgrund eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag gegen 14.10 Uhr ereignet hat. Laut den ersten Informationen der Polizeipressestelle in Kempten ist ein Fahrzeug auf der Autobahn Höhe Leipheim ins Schleudern geraten und nach links in die Leitplanke gefahren. Eine Person, jedoch nicht der Fahrer des Wagens, soll beim Unfall verletzt worden sein. Das Auto steht nun auf dem Standstreifen, Feuerwehr und Polizeieinsatzkräfte sichern aktuell die Unfallstelle ab. Die linke und mittlere Spur wurden gesperrt. Der Verkehr staut sich bereits ab Burgau in Richtung Stuttgart.

Mehr lesen Sie hier in Kürze.