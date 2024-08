Unfall auf nasser Fahrbahn

Am Donnerstagmorgen war ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf der A8 Richtung Stuttgart unterwegs. Im Bereich Leipheim verlor er dann bei Regen auf nasser Fahrbahn vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte in die rechte Schutzplanke. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und sperrte hierzu kurzfristig einzelne Fahrstreifen. Das Fahrzeug, an dem ein geschätzter Schaden von etwa 6000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Schutzplanke muss noch ermittelt werden. Da der Fahrer unter Schock stand, kam er zur Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei nahm den Unfall auf und erstellt gegen den Unfallfahrer eine Anzeige wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit. (AZ)

