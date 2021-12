Unter Drogen Richtung Türkei: Polizei stoppt Lastwagen in Leipheim

Der eine saß illegal, der andere unter Drogeneinfluss am Steuer eines Sattelzugs: Wie die Verkehrspolizei bei Kontrollen auf der A8 bei Leipheim etliche Straftaten aufdeckte.

Regelmäßig kontrollieren die Beamten des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm auf der A8 den fließenden Verkehr. So auch am Mittwochabend, als ihnen gegen 21.15 Uhr ein italienischer Sattelzug auffiel. Der Fahrer war tunesischer Staatsangehöriger, der jedoch keinen Aufenthaltstitel vorweisen konnte, der ihn zum Aufenthalt in Deutschland berechtigt hätte. Zudem besaß er keine Fahrerbescheinigung für den gewerblichen Güterverkehr. Für die Verstöße musste der tunesische Fahrer eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen. Danach konnte er seine Fahrt in Richtung Italien fortsetzen.

Kontrolle in Leipheim: Drogen im Blut und im Gepäck

In den Nachtstunden stoppten die Beamten dann einen türkischen Sattelzug. Bei der Kontrolle an der Tank- und Rastanlage Leipheim stellten die Beamten fest, dass der 31-jährige türkische Lastwagenfahrer wohl unter Drogeneinfluss stand. Dies bestätigte ein durchgeführter Test. Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen. Er gab an, dass er am Vorabend einen Joint zum besseren Einschlafen geraucht hatte. Außerdem führte der Mann noch eine kleine Menge Marihuana mit, die er illegal aus den Niederlanden einführte. Zudem stellten die Beamten fest, dass sich in der Zugmaschine ein nicht vorschriftsmäßiges Kontrollgerät befand. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste den Sattelzug an der Raststätte Leipheim stehen lassen. Für das auf ihn zukommende Strafverfahren musste er einen vierstelligen Betrag als Sicherheit hinterlegen. Auch die Firma musste eine Sicherheitsleistung für das nicht ordnungsgemäße Kontrollgerät in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages bezahlen. (AZ)