Untersuchungsausschuss Maske: Gerd Mannes spricht von Widersprüchen

Der Leipheimer AfD-Landtagsabgeordnete fordert vollständige Aufklärung bei der Vergabe der Masken-Deals 2020. Was seine Kritik an den handelnden Personen ist.

Der Untersuchungsausschuss des Landtags, der sich mit den Maskengeschäften Anfang 2020 beschäftigt, hat diese Woche die damalige Gesundheitsministerin Melanie Huml ( CSU) befragt. Der Leipheimer Gerd Mannes, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag und Vertreter der AfD im Untersuchungsausschuss „Maske“ ist, fordert eine vollständige Aufklärung bei der Vergabe der Masken-Deals.

Der Landtagsabgeordnete teilt in einer Pressemitteilung mit: "Angeblich konnte die damalige Gesundheitsministerin Huml nicht ahnen, dass Herr Sauter für eine Provision die Deals eingefädelt hat. Laut ihrer Aussage glaubte sie, dass Sauter aus gemeinnützigen Gründen in der Angelegenheit tätig geworden ist, was ich für sehr unglaubwürdig halte. Nicht nur, weil ihr Staatssekretär Eck nach eigener Aussage explizit zur Vorsicht gemahnt hat bei solchen Deals, sondern auch, weil Herr Sauter hier ja wohl eindeutig Geschäftsinteressen vertreten hat. Letztlich erklärt diese Aussage, wie Sauter mit seinen korrupten Machenschaften so weit kommen konnte. Wenn schon die Ministerin so blauäugig bei den Beschaffungen vorgegangen ist, kann man von den Mitarbeitern nichts anderes erwarten."

Gerd Mannes: Alfred Sauter machte sich den Staat zur Beute

Sauter hatte seiner Meinung nach damit leichtes Spiel und seine Parteikollegen schauten weg, "während er sich den Staat zur Beute gemacht hat". Durch ihr Handeln und ihre fehlende Genauigkeit habe Ministerin Huml der Glaubwürdigkeit der Staatsregierung einen schweren Schaden zugefügt, kritisiert Mannes.

Im Zentrum der Befragung von Melanie Huml standen nicht nur die Geschäfte von Alfred Sauter und Andrea Tandler, sondern auch das über sie und ihren Mann Markus Huml eingefädelte und am Ende geplatzte Angebot der Firma Büro 3, teilt Mannes weiter mit. „Vielleicht hat die Ministerin tatsächlich nur das Beste gewollt, das ändert jedoch nichts daran, dass sie in ihrer naiven Art der Amtsführung erhebliche Fehler gemacht hat. Insbesondere als Minister ist man in der Verantwortung, Regeln und Vorschriften durchzusetzen – gerade in einer Zeit, wo dies besonders schwierig ist. Hier hat Frau Huml völlig versagt."

Steuerzahler darf die Kosten für den Prozess tragen

Sie erlaubte ihrem Mann, an den Verfahrensregeln vorbei, ein Angebot - was der Familie von einem Freund privat zugespielt worden ist - ihrem Büro zu unterbreiten, so die Kritik des Leipheimer Landtagsabgeordneten. Statt dann umgehend das korrekte Vergabeverfahren einzuleiten und sich neutral zu verhalten, habe das Büro von Melanie Huml eigenmächtig weiterverhandelt und versucht, einen Vertragsabschluss herbeizuführen. "Da es letztlich nicht zum Auftrag durch den Freistaat kam, darf der Steuerzahler die Kosten für den Prozess gegen das Unternehmen tragen, welches sich betrogen fühlt. Dass Frau Huml ihre Position als Gesundheitsministerin aufgeben musste, ist ein klares Schuldeingeständnis", betont Mannes. (AZ)