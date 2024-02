Leipheim

vor 35 Min.

Theater: Urlaubsmuffel der Moosdeifl sorgt für Verwirrungen auf der Bühne

Plus Die Laienschauspieler aus Riedheim zeigen im März die Komödie "Der Urlaubsmuffel". Was der Gewinn bei einem Preisausschreiben alles auslösen kann.

Von Claudia Jahn

Das Problem, mit dem sich die die Laienschauspielergruppe des "SSV Moosdeifl" aus Riedheim in diesem Jahr intensiv beschäftigt, dürfte hinlänglich bekannt sein. Unterschiedliche Auffassungen bezüglich einer optimalen Urlaubsgestaltung gepaart mit einer gehörigen Portion Neugierde und Prahlerei der Nachbarn liefern den perfekten Stoff für eine vergnügliche Komödie. In dem Stück "Der Urlaubsmuffel" werden diese Aspekte vom Riedheimer Schauspielteam gründlich abgearbeitet mit dem Ziel, das Publikum gehörig zum Lachen zu bringen.

Zwei völlig verschiedene Weltanschauungen prallen bei einem Zahnarztehepaar aufeinander. Er (Hagen Fiedler) möchte am liebsten seine Freizeit so ungestört wie möglich auf der Sonnenliege im Garten verbringen, während sie (Monika Schneider-Krauß) die Welt erkunden möchte. Für sie besteht die einzige Möglichkeit ihren Traum zu erfüllen darin, ihren Mann mit dem Gewinn einer Reise zu überraschen. Sie nimmt deshalb so ziemlich an jedem Preisausschreiben teil. Das Glück scheint ihr hold zu sein, als mit der Post eine Gewinnbenachrichtung ins Haus flattert. Datenschutz scheint in dem kleinen Ort nicht besonders groß geschrieben zu sein, denn die Postbotin sorgt für eine schnelle Verbreitung der Nachricht.

