Verbeult und verschrammt: Auto wird in Leipheim angefahren

Das Fahrzeug eines 18-Jährigen ist von Montag auf Dienstag beschädigt worden, der Unfallfahrer ist geflohen. Laut Polizei meldete der junge Fahrer am Dienstagnachmittag einen Schaden an seinem Fahrzeug. Dieser muss im Zeitraum Montag, 19.30 Uhr bis Dienstag, 5.00 Uhr durch einen unbekannten Autofahrer verursacht worden sein. Der junge Mann hatte sein Fahrzeug während dieser Zeit in der Wallgrabenstraße auf dem Stellplatz seiner Wohnanschrift sowie in der Schreberstraße in Günzburg, am linken Fahrbahnrand geparkt. Es wird vermutet, dass der Unfall in der Schreberstraße stattgefunden hat, da die komplette rechte Fahrzeugseite verschrammt und verbeult ist. Bei dem Fahrzeug des 18-Jährigen handelt es sich um einen grauen VW Golf. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg in Verbindung zu setzen. Telefon: 08221/9190 (AZ)