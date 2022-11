Fasching: Verena I. und Florian I. sind das Güssenprinzenpaar

Plus Der neue Prinz ist seit Geburt Ehrenmitglied im Verein. Mit Alessia I. und Dominik II. gibt es beim Leipheimer Haufen wieder ein Kinderprinzenpaar.

In Leipheim herrschen seit dem 11.11. Verena I. und Florian I. als Güssenprinzenpaar, eine Leipheimerin und ein Leipheimer: Verena Vorwerk und Florian Fettinger. Damit wird der Leipheimer Haufen zugleich von seinem Vizepräsidenten und seiner Partnerin regiert. Prinzessin Verena I. und Prinz Florian I. sind seit knapp vier Jahren auch privat ein Paar. Nicht nur das Outfit ist etwas anders, Prinz Florian wird nicht mit Zepter regieren, sondern dazu passend mit Gehstock und Zylinder.