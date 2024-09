Verflixte Axt: Großer Polizeieinsatz nach Missverständnis in Leipheim

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstag um 13 Uhr in Leipheim, nachdem die Beamten die Mitteilung erhalten hatten, dass ein Mann angeblich zwei Frauen mit einer Axt bedrohte. Wie die Polizeiinspektion Günzburg mitteilt, wurden die Beamten um 13 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Günzburger Straße in Leipheim gerufen. Die Frauen hatten sich beim Eintreffen der Polizei in einem Zimmer verbarrikadiert und konnten kurze Zeit später durch Einsatzkräfte sicher aus dem Haus geleitet werden.

Missverständnis in Leipheim: Großeinsatz der Polizei

Laut Polizeiangaben stellte sich erst dann heraus, dass es nie eine Bedrohung mit einer Axt durch den Mann gegeben hatte. Es handelte sich um ein Missverständnis aufgrund der Sprachbarriere zwischen den Beamten und der Frau: Vor der Mitteilung an die Polizei kam es zwischen einer der zwei Frauen und dem Mann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gemeinsam mit der zweiten Frau schloss sich die Beteiligte dann in einem Zimmer mit einer Axt ein. Der Mann jedoch nutzte die Axt zu keinem Zeitpunkt, so die Polizei. Den 32-Jährigen fanden die Einsatzkräfte schlafend in seinem Zimmer. Aufgrund der vorherigen körperlichen Auseinandersetzung werden Ermittlungen eingeleitet, gibt die Polizei bekannt. (AZ)