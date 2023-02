Verkehrsinsel und Schilder bei Unfall in Leipheim beschädigt

Am Donnerstag kam es gleich zweimal in Leipheim zu Unfällen. Grund war laut Polizei jeweils die Unachtsamkeit der Fahrer.

Es ist ein ereignisreicher Tag am Donnerstag auf Leipheims Straßen gewesen. Ein 55-Jähriger befuhr am Vormittag mit seinem Auto die Günzburger Straße. Am Kreisverkehr zur Theodor-Heuss-Straße musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Nach Angaben der Polizei erkannte der ihm nachfolgende 31-jährige Autofahrer das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 55-Jährigen auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.

Senior fährt zu weit links und beschädigt Verkehrsschilder

Schon am Morgen desselben Tages kam ein 63-jähriger Autofahrer in der Rudolf-Wanzl-Straße aus Unachtsamkeit zu weit nach links. Dabei fuhr er auf eine Verkehrsinsel und beschädigte dort zwei Verkehrsschilder. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2500 Euro. (AZ)