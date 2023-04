Verkehrskontrolle: Drogentest bestätigt Verdacht der Polizei

Ein 22-Jähriger wird in Leipheim überprüft. Die Polizei vermutet, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen mit dem Auto unterwegs war. Was ihm nun droht.

In der Leipheimer Rathausgasse kontrollierte am Samstagnachmittag eine Streifenbesatzung der Polizei Günzburg einen 22 Jahre alten Autofahrer. Im Laufe der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt des Betroffenen und ordneten eine Blutentnahme an. Sollte sich bei der Auswertung des entnommenen Blutes der Drogeneinfluss bestätigen, erwartet den 22-Jährigen ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie ein mindestens einmonatiges Fahrverbot. (AZ)