Verkehrsunfall durch Dieselspur: Polizei sucht Verursacher

Wegen einer verschmutzten Fahrbahn in Leipheim stürzte eine Motorradfahrerin. Die Polizei verfolgte die Dieselspur, konnte den Verursacher aber bisher nicht finden.

Eine Fahrbahnverschmutzung hat am Mittwochabend zu einem Motorradsturz geführt. Die 30-jährige Kradfahrerin war auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs. Nach Angaben der Polizei zog es ihr im Kreisverkehr aufgrund einer schmierigen Straße das Rad weg, weshalb sie zu Sturz kam. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Beamten versuchten, die Dieselspur im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme nachzuverfolgen und folgten ihr bis in die Sudetenstraße. Dort ergaben sich laut Polizeibericht allerdings keine Hinweise auf den Verursacher. Wer Angaben diesbezüglich machen kann, den bittet die Polizeiinspektion Günzburg sich unter der Telefonnummer 08221/9190 mit ihr in Verbindung zu setzen. (AZ)