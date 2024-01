Verletzte Person und hoher Schaden in Leipheim nach zwei Unfällen durch Glätte

Spiegelglatte Straßen werden für Verkehrsteilnehmer zur Herausforderung. In Leipheim hat es gleich zweimal an gleicher Stelle gekracht.

Drei Autos waren am Dienstagnachmittag in einen Verkehrsunfall auf der Südumfahrung kurz vor dem Kreisverkehr an der Theodor-Heuss-Straße verwickelt. Wie die Polizei aus Günzburg mitteilte, musste ein 58-jähriger Autofahrer vor der Einfahrt in den Kreisverkehr anhalten. Eine 50-jährige PKW-Fahrerin folgte dem Mann und wollte bremsen. Wegen der Straßenglätte rutschte sie auf das Auto des Mannes. Ein weiterer Wagen, der von einem 52-Jährigen gesteuert wurde, fuhr im Anschluss noch auf den Pkw der 50-Jährigen auf. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 5.000 Euro. Im Anschluss klagte die 50-Jährige über Nackenschmerzen, eine Hinzuziehung des Rettungsdienstes war allerdings nicht erforderlich, da sich die Frau eigenständig in ärztliche Behandlung begeben wollte. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Wegen Glätte auf der Südumfahrung Leipheim ins Schleudern geraten

Bereits am Vormittag krachte es ebenfalls auf der Leipheimer Südumfahrung an gleicher Stelle. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer geriet aufgrund der Glätte kurz vor dem Kreisverkehr ins Schleudern und rutschte gegen die Leitplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. (AZ)