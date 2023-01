Vermieter schlägt in Leipheim nach langem Streit einen Mieter

Mietstreitigkeiten sind eine unerfreuliche Angelegenheit. In Leipheim verlor ein Vermieter die Geduld und schlug zu. Das war nicht sein einziges Vergehen.

Ein Mietstreit in Leipheim ist nun zu einem Fall für die Polizei geworden. Demnach eskalierte am Samstagabend eine bereits seit längerer Zeit anhaltende Mietstreitigkeit zwischen einem 34-Jährigen und einem 36-Jährigen. Bei der Begegnung am Samstag kam es zuerst zu einer Beleidigung seitens des Vermieters. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 34-jährige Vermieter zu. Der Mieter wurde dadurch leicht verletzt. Nach dem Vorfall wurde der Aggressor auf der Polizeiinspektion Günzburg vernommen. Hier fertigte der Mann heimlich eine Tonaufnahme von der Vernehmung durch einen Polizeibeamten an. Den 34-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. (AZ)