Versuchter Einbruch ins katholische Pfarrheim von Leipheim

Bislang unbekannte Personen wollten in das Leipheimer Pfarrheim einbrechen. Doch der Einbruch misslang. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

Ein versuchter Einbruch in Leipheim beschäftigt derzeit die Polizei. In der Von-Schilling-Straße wurde demnach von Montag auf Dienstag versucht, in das dortige katholische Pfarrheim einzubrechen. Die unbekannten Personen gelangten dabei jedoch nicht in das Haus. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen wahrgenommen haben, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)