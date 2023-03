Versuchter Einbruch ins Leipheimer Fliegerhorstmuseum

Einbrechern gelang es offenbar nicht, ins Innere des Fliegerhorstmuseums auf dem Areal Pro in Leipheim zu kommen.

In der Zeit vom Abend des 15. März bis zum Morgen des 18. März versuchte eine bislang unbekannte Person in das Fliegerhorstmuseum in Leipheim einzubrechen, indem sie eine Notausgangstür mit massiver Gewalt aufhebeln wollte. Augenscheinlich gelang dies nicht und der oder die Täter konnten nicht in das Innere des Museums gelangen. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro, wie die Polizei, die nach Zeugen sucht, am Sonntag mitteilte. (AZ)