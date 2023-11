Versuchter Rasierklingen-Diebstahl in Leipheimer Verbrauchermarkt

Ein Mann versuchte in Leipheim Rasierklingen zu erbeuten. Die Polizei fand die Ware im Wert von etwa vier Euro in seinem Hosenbund und nahm die Ermittlungen auf.

In einem Verbrauchermarkt in der Gustav-Stresemann-Straße hat am Dienstagmittag ein 61-jähriger Mann versucht, eine Packung Rasierklingen zu stehlen. Das Diebesgut hatte er laut Polizeibericht im Hosenbund versteckt. Eine hinzugezogene Streife fand die Ware im Wert von etwa vier Euro bei dem Mann. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ)