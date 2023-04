Leipheim

vor 17 Min.

Viele Pläne, weniger Einnahmen: Ohne Kredit geht es in Leipheim nicht

Plus In seiner jüngsten Sitzung verabschiedet der Leipheimer Stadtrat den Haushaltsplan. Bürgermeister Christian Konrad schießt verbal in Richtung Berlin.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

Die Steuereinnahmen werden geringer, die ausgehenden Gewerbesteuerzahlungen nehmen zu, die Kreisumlage wird erhöht und Schlüsselzuweisungen fallen weg. Zeitgleich stehen jedoch viele Investitionen auf dem Plan. Kurz gesagt: Die Aufwendungen der Stadt Leipheim steigen, während die Einnahmen sich reduzieren. Im Haushaltsplan für das Jahr 2023 geht es insgesamt um rund 40,9 Millionen Euro. Trotz Bemühungen und vieler Kompromisse kommt die Stadt dabei nicht um eine Darlehensaufnahme von 1,5 Millionen Euro herum. Der Leipheimer Stadtrat verabschiedete den Haushaltsplan in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, auch wenn dieser sich besonders durch Verschiebungen von Maßnahmen auszeichne. Denn bei den Haushaltsberatungen musste mehrmals der Rotstift angesetzt werden. Viele Maßnahmen wurden in die Folgejahre geschoben. Für Leipheim gibt es heuer keine Schlüsselzuweisungen Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts aus Steuern, Gebühren, allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen sind mit rund 20,1 Millionen Euro zu beziffern – und damit nicht ausreichend, um den Gesamtbedarf von 22,7 Millionen Euro zu decken. Die Differenz von 2,6 Millionen Euro wird darum aus dem Vermögenshaushalt zugeführt. Dieser Mehraufwand lasst sich unter anderem durch die erhöhte Kreisumlage (+1 Million Euro), höhere Personal- und Ausbildungskosten (+423.000 Euro) und eine Erhöhung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands (+700.000 Euro) erklären. Zeitgleich erhält die Stadt Leipheim heuer keine Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern (2022: 703.500 Euro), während mit einer erhöhten Gewerbesteuerzahlung an den Zweckverband "Interkommunales Gewerbegebiet Landkreis Günzburg - Areal Pro" (+250.000 Euro) gerechnet wird. 18,2 Millionen Euro fließen in Investitionen Auch im Vermögenshaushalt steigen die Einnahmen und Ausgaben. Insgesamt beziffert Kämmerin Reinhild Hartz den Investitionsbedarf auf rund 18,2 Millionen Euro, und damit knapp 1,8 Millionen Euro höher als im Vorjahr. Etwa 3,8 Millionen Euro sind heuer für die Sanierung des Wasserwerks Donau und die Sanierung der Leitungen zur Wasserversorgung geplant. Weitere 965.000 Euro werden in die Sanierung der Abwasserleitungen investiert. Die Fertigstellung der Kindertagesstätte am Pappelweg fällt mit 3,5 Millionen Euro ins Gewicht. Doch es stehen weitere kostenintensive Projekte auf dem Plan, die teils aus dem Vorjahr fortgesetzt werden: Unter anderem soll nebst der Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Leipheimer Feuerwehr auch der Hallenneubau am Feuerwehrgerätehaus fertiggestellt werden. Die Rathauserweiterung soll beendet und einige Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden. An der Grund- und Mittelschule stehen Sanierungen auf dem Plan, sowie eine weitere Ausstattung als Beitrag zur Digitalisierung und Schulmobiliar. Die Stadt muss ein Darlehen von 1,5 Millionen Euro aufnehmen Die erzielten Einnahmen aus staatlichen Zuwendungen und Beiträgen, eine voraussichtliche Überschusszahlung vom Zweckverband Areal Pro und die mögliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der Stadt können mit einem Gesamtvolumen von 16,7 Millionen Euro den Gesamtfinanzierungsbedarf von 18,2 Millionen Euro nicht decken. Nur mit der Darlehensaufnahme von 1,5 Millionen Euro kann der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich sichergestellt werden. Um einer noch höheren Verschuldung entgegenzuwirken, machte sich der Stadtrat auch über Gebührenanpassungen Gedanken. Im Haushaltsplan sind diese nun teilweise festgeschrieben: Aller Voraussicht nach erhöht die Stadt Leipheim im neuen Kindergartenjahr die Beiträge. Der Rat beschloss darüber hinaus den Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 350 Prozent (statt bisher 320) anzuheben. Zuletzt wurden die Hebesätze im Jahr 2003 angepasst. Zu Anpassungen der Wassergebühren kam es bereits zu Beginn des Jahres. Konrad: Bau der Schule ist die größte Pflichtaufgabe "Jeder Euro Schuldenaufnahme bringt uns weiter weg vom Ziel, die Schule neu zu bauen", führte Christian Konrad an. Dementsprechend radikal fielen aus Sicht des Rates die Streichungen von freiwilligen Aufgaben aus. Konrad betonte jedoch, dass alle gestrichenen Maßnahmen "nur aufgeschoben sind". Die Priorität lege jedoch bereits jetzt auf der Pflichtaufgabe des Schulhausneubaus und damit auf der Zukunft der Leipheimer Kinder, ansonsten sei ein "Super-Gau" zu erwarten. Jede freiwillige Aufgabe war darum gut zu überlegen. Zur großen Politik aus Berlin traf Konrad eine affektgesteuerte Bemerkung. Die steigende Zahl der Aufgaben von Kommunen, die mit immer weniger Finanzmitteln vom Bund unterstützt werden, nannte der Bürgermeister einen "Hirnfurz par excellence". Das kollektive Schmunzeln des Gremiums wies nicht auf Ablehnung hin.

Themen folgen