Aufträge satt in Leipheim: Diese Projekte laufen weiter

Plus Nach dem Haushaltsbeschluss vergab der Leipheimer Stadtrat weitere Aufträge. Ein Platz in einer Kindertagesstätte beschäftigte das Gremium besonders.

In seiner jüngsten Sitzung verabschiedete der Leipheimer Stadtrat den Haushalt des Jahres 2023 für die Stadt Leipheim sowie den der Hospitalstiftung. Einige Positionen im Haushaltsplan der Stadt beziffern die Fortführung von laufenden Projekten. Die Rätinnen und Räte beschloss im direkten Anschluss an die Haushaltsverabschiedung die Vergabe weiterer Aufträge.

Haushaltsplan der Hospitalstiftung: "Die Hospitalstiftung hat keine Schulden und erfüllt den vorgegebenen Stiftungszweck", verlas Bürgermeister Christian Konrad. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts der Stiftung mit einem Gesamtvolumen von 86.700 Euro stammen vorrangig aus den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung sowie dem Holzverkauf. Die wesentlichen Ausgaben sind auf den Mietzuschuss für die diakonische Sozialstation, Kosten für den Gebäudeunterhalt und den Aufwand für den Forst zurückzuführen. Die Haushaltssatzung schließt im Vermögenshaushalt mit rund 46.500 Euro ab. Die Rätinnen und Räte verabschiedeten auch diesen Haushaltsplan einstimmig.