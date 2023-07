Von 1950 bis heute: Spruchträger des Kinderfests treffen sich in Leipheim

Plus Der Kinderfestspruch ist der Höhepunkt des Leipheimer Kinderfests. Drei Schüler dürfen heuer einen neuen Spruch aufzusagen. Vorher gibt es Tipps vom Profi.

Das Leipheimer Kinderfest ist ein Fest der Freude. Seinen Ursprung findet es in den Hungerjahren 1815 und 1816, "dem Jahr ohne Sommer", und erinnert bis heute daran, dass man schätzen sollte, was man hat. Einige Traditionen sind auch noch 206 Jahre später fest im Programm verankert. Seit über zwei Jahrhunderten üben Leipheimer Schulkinder verschiedene Tänze wie den Schnitterreigen ein. Valentin Karpa, Dominik Amling und Aksh Singh tragen heuer eine besondere Verantwortung: Die Jungs aus der achten Klasse der Grund- und Mittelschule Leipheim sind die Spruchträger des Kinderfests und gestalten damit den Höhepunkt des Kinderfests.

Beliebte Attraktionen wie die Wurstschnappe oder der Kletterbaum sowie die Tänze zeigen den Wertewandel zwischen damals und heute. Denn es hat sich viel verändert. Was sich seit 1951 allerdings kaum verändert hat, ist der Sonntagsfestspruch. Ursprünglich erzählte der Spruch jedes Jahr von kleinen und großen Glücks- und Unglücksmomenten oder kommentierte das Zeitgeschehen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg legte man sich auf zwei bis drei Sprüche fest und veränderte diese seither nur minimal – bis heute.