Vor der Kontrolle an der A8 tauschen Beifahrer und Fahrer die Plätze

Ein 25-jähriger Fahrer hatte keinen Führerschein, sodass er vor einer Kontrolle schnell den Sitz mit dem Beifahrer tauschte. Das fiel der Polizei auf.

Kurz vor Mitternacht haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg ein kroatisches Fahrzeuggespann auf der A8, das in Richtung Stuttgart unterwegs war. Bei der Kontrolle an der Anschlussstelle Leipheim stellten die Polizeibeamten laut Bericht fest, dass inzwischen der 25-jährige Beifahrer auf dem Fahrersitz saß. Beim vorherigen Vorbeifahren hatten die Polizisten jedoch den jetzigen Beifahrer als Fahrzeugführer erkannt. Bei der weiteren Überprüfung sei schnell klar geworden, weshalb die beiden Insassen ihre Plätze getauscht hatten.

Der eigentliche ebenfalls 25-jährige Fahrer war nämlich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE, welche er für das Gespann benötigt hätte, so die VPI Günzburg. Daher leitete die Streife gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Auch gegen den späteren Fahrzeugführer wird nun unter anderem wegen versuchter Strafvereitelung ermittelt. Beide Männer mussten eine Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages erbringen. Nachdem der eigentliche Beifahrer über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse verfügte, konnten die beiden Kroaten im Anschluss ihre Fahrt fortsetzen. (AZ)