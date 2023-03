Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet: Hoher Schaden in Leipheim

In einem Kreisverkehr in Leipheim kommt es zu einem Unfall. Der Schaden ist enorm, die Fahrer kommen mit dem Schrecken davon.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist am Mittwochmorgen in Leipheim passiert. Ein 59-jähriger Autofahrer missachtete der Polizei zufolge die Vorfahrt. Er sei von der Rudolf-Wanzl-Straße in den Kreisverkehr eingefahren. Dabei übersah er das Auto eines 46-Jährigen. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß, bei welchem ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro entstand. (AZ)