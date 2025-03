Wanzl spendet 6000 Euro für Hilfsprojekt

Wie bereits in den vergangenen Jahren zeigt das weltweit agierende Unternehmen Wanzl aus Leipheim erneut soziales Engagement. In Kooperation mit dem Lions Club Günzburg unterstützt Wanzl traditionell zur Weihnachtszeit mit einer Spende ein speziell ausgewähltes Hilfsprojekt der Lions-Hilfswerke. Gemeinsam helfen sie in diesem Jahr der Zeltschule e. V. bei ihren Hilfsaktionen im Libanon und Syrien. Der Verein setzt sich für die schulische Ausbildung von Kindern in Flüchtlingslagern ein. Während im Libanon bereits über 10.000 Kinder unterrichtet und rund 40.000 Menschen versorgt wurden, konzentriert sich die Unterstützung in diesem Jahr auf Syrien. In mittlerweile über 20 Zeltschulen in Syrien werden mehr als 4.500 Kinder (in mehreren Schichten täglich) von syrischen Lehrkräften unterrichtet und etwa 18.000 Menschen mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Hygieneartikeln versorgt. Unterrichtet werden fünf Fächer: Arabisch, Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften und Musik. Gerade das gemeinsame Singen und Tanzen hilft den Kindern sehr bei der Bewältigung ihrer Traumata. Zum Jahreswechsel motivierte Wanzl wieder seine Geschäftspartner, an der Spendenaktion teilzunehmen. Das Leipheimer Unternehmen stockte die Spendensumme auf 6000 Euro auf und überreichte sie nun in Form eines Schecks an den Lions Club Günzburg.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.