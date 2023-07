Leipheim

18:00 Uhr

Warum es in Zukunft auf die richtigen Bäume ankommt

Plus Über Nutzen und Zweck geeigneter Pflanzen bei Wetterextremen informierten sich Hunderte von Besuchern beim ersten Klimatag der Baumschule Haage.

Von Wolfgang Kahler

Es wird immer wärmer. Im unterfränkischen Würzburg werden in den nächsten Jahren immer mehr Hitzerekorde bis zu 40 Grad erwartet. Das werden vor allem Bewohner in Städten zu spüren bekommen. Wie und welche Pflanzen dagegen helfen können, zeigte die Leipheimer Baumschule Haage bei ihrem ersten Klimatag.

Zum Abkühlen der steigenden Temperaturen in dicht besiedelten Gebieten braucht es Bäume, weiß Klaus Körber. In Leipheim machte der Diplom-Ingenieur von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau einem großen Zuhörerkreis deutlich, dass die Notwendigkeit von mehr Grün noch nicht bei allen Politikern angekommen sei. Manche Menschen fänden es gar nicht schlecht, wenn es hierzulande immer wärmer werde und ein Klima wie am Mittelmeer herrsche, sagte Körber in seiner launigen Art. Doch die Auswirkungen würden weniger angenehm. Noch seien die Fichten in Bayern ziemlich grün, aber in anderen Regionen wirken sich Hitze und Regenmangel wesentlich drastischer aus.

