Was das Kraftwerk und die neuen Pläne für Leipheim bedeuten

Markus Söder bezeichnet die neue Anlage in Leipheim als ein "Vorbild" und große Hilfe für Bayern. Besonders die Pläne eines zweiten Kraftwerks sind vielversprechend.

Die Pläne eines Notfall-Gaskraftwerks in Leipheim hatten eine lange Vergangenheit. Am 11. März 2011 löste das Tōhoku-Erdbeben mit einer Magnitude von 9,0 in Japan die Kernschmelze von drei Reaktoren des Atomkraftwerks in Fukushima aus. Etwa 22.000 Japanerinnen und Japaner starben, mehrere Hunderttausend mussten evakuiert werden. Weltweit brach Sorge aus. Nicht nur die Strahlenbelastung, sondern auch Diskussionen um den Erhalt der Kernenergie als Stromlieferant beschäftigten Bürgerinnen und Bürger sowie die Politik. Auch Leipheims Bürgermeister Christian Konrad erinnert sich an die Tage nach der Katastrophe. Schon damals bewies Leipheim, dass es in Sachen zuverlässiger Stromversorgung schnell reagieren kann.

Auf dem Gelände des Gaskraftwerks könnte bald schon eine weitere Anlage entstehen. Diese soll jedoch nicht nur im Ernstfall anspringen. Foto: Bernhard Weizenegger

Konrad erzählt auf der feierlichen Inbetriebnahme des neuen Gasturbinen-Kraftwerks auf dem Areal Pro von ersten Gesprächen und Plänen im Jahr 2011. "Schon kurz nach Fukushima schlug Jürgen Schäffner mit Plänen für ein Kraftwerk in Leipheim bei mir auf", sagt Konrad. Zu dieser Zeit war Schäffner der Geschäftsführer der Stadtwerke Ulm (SWU). Konrad erinnert sich, dass er damals die Akteure der lokalen Wirtschaft habe beruhigen müssen, wie es in der Region um die Energieversorgung ohne Kernenergie funktionieren kann.

34 Bilder Das Gaskraftwerk in Leipheim ist im Standby-Betrieb Foto: Nadine Ballweg, Tabea Huser, Philipp Nazareth, Bernhard Weizenegger

Die Idee eines Kraftwerks in Leipheim war geboren. Knapp zwölf Jahre später ist Konrad sichtlich erfreut, dass dieser Plan auf dem Areal Pro nun aufging. Es sei schön, zu sehen, was hier entstanden ist. "Das Gaskraftwerk macht Leipheim zu einem starken Standort", resümiert der Bürgermeister.

Markus Söder in Leipheim: Notfall-Gaskraftwerk ist ein "Vorbild"

Auch wenn mit dem Kraftwerk kaum neue Arbeitsplätze geschaffen wurden – es wird vor Ort von lediglich drei Mitarbeitenden betreut – kann ihm eine große Bedeutung für Leipheim und die Region zugeschrieben werden. In seiner Ansprache bei der Eröffnung benennt Ministerpräsident Markus Söder die Anlage als ein "Vorbild", welches im Fall einer Netzinstabilität dem Freistaat "sehr helfen wird".

Ministerpräsident Markus Söder spricht anlässlich der feierlichen Inbetriebnahme des Gaskraftwerks in Leipheim. Foto: Bernhard Weizenegger

Landrat Hans Reichhart zeigt sich ebenso erfreut über die neue Anlage, die im Fall einer mangelhaften Netzstabilität schnell für Abhilfe sorgen kann. "Wir gewinnen mit dem Kraftwerk die Versorgungssicherheit zurück", sagt Reichhart in seiner kurzen Rede. Das Projekt könnte erst der Anfang sein, denn man stehe schon bereit, um ein weiteres Kraftwerk zu realisieren. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt der Landrat sich pragmatisch: "Wir brauchen dieses Kraftwerk, wenn wir den Karren mit der Energiewende nicht an die Wand fahren wollen."

Leipheim könnte Vorreiter in Bezug auf Wasserstoff-Kraftwerk werden

Die Anlage der Lausitz Energie AG (Leag) ist erst der Anfang: Am Standort Leipheim ist bereits eine zweite Kraftwerksanlage geplant. Diese soll künftig mit nachhaltig produziertem Wasserstoff betrieben werden. Die Projektgesellschaft zwischen den SWU und Siemens Energy brachte 2015 erste Pläne auf den Weg und plante schon damals ein weiteres Kraftwerk ein, das "Wasserstoff-ready" ist, also fähig wäre, Wasserstoff in Energie umzuwandeln. Besonders dieses zweite Kraftwerk für den Dauerbetrieb könne einen Beitrag zur Energiewende leisten und ein Vorreiter in Bayern sein.



Die Laufzeit des Notfall-Kraftwerks ist vorerst auf zehn Jahre angesetzt. Es soll die Zeit, in der die Stromversorgung durch Solar- und Windenergie noch nicht ausreichend, weil schwankend ist, überbrücken.