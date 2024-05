Leipheim

06:30 Uhr

Was wird aus dem evangelischen Gemeindehaus in Riedheim?

Die evangelische Kirchengemeinde Riedheim blickt in eine ungewisse Zukunft. Die Finanzierung des Gemeindehauses bleibt eine Herausforderung.

Plus Die Pfarrstelle von Riedheim wurde bereits gekürzt, jetzt geht es darum, ob und wie das Gemeindehaus in Zukunft finanziert werden kann.

Von Sandra Kraus

Wie könnte die Zukunft der evangelischen Kirchengemeinde Riedheim aussehen? Dieser Frage stellten sich die rund 35 Riedheimerinnen und Riedheimer beim Informationsabend, zu dem Pfarrerin Johanna Rodrian und der Kirchenvorstand eingeladen hatten. Konkreter Anlass ist die Finanzierung des Gemeindehauses. Bayernweit sinkende Gemeindemitgliederzahlen und Kirchenaustritte lassen die Einnahmen der Landeskirche sinken, andererseits steigen die Ausgaben für Energie, Sanierung und Gehälter.

Die Landeskirche hat entschieden, dass ab 2024 die Zuschüsse für die Gemeindehäuser künftig vom Dekanat verwaltet werden. Pfarrerin Johanna Rodrian sagte: „Dem Dekanat Neu-Ulm mit seinen rund 40 Gemeindehäusern stehen circa 100.000 Euro im Jahr zur Verfügung. Das bedeutet, dass wir unser Gemeindehaus selber finanzieren müssen.“ Die Kirchengemeinde kann sich glücklich schätzen, dass ihr Gemeindehaus, das 2003 an der Stelle des alten Pfarrhauses mit viel Engagement der Bürger gebaut wurde, „aktuell noch gut dastehe“ (Johanna Rodrian). Nicht so gut sei die Ausnutzung, und wenn man ganz ehrlich sei, sei es fast zu groß für Riedheim, so Rodrian. Die Landeskirche habe ausgerechnet, dass sich eine Kirchengemeinde eine Fläche von rund fünf Quadratmetern pro 100 Gemeindemitglieder leisten könne. Das wären für die 307 Gemeindemitglieder, die im evangelischen Pfarramt Riedheim und Weißingen registriert sind, gerade einmal 15 Quadratmeter.

