Leipheim

11:00 Uhr

Wenn Fremde Nachbarschaftshilfe leisten: So funktioniert's in Leipheim

Plus Die Nachbarschaftshilfe in Leipheim ist ein Beispiel für gelebte Gemeinschaft. Es wird geholfen, wo Hilfe benötigt wird. Wo man wohnt, ist zunächst egal.

Von Nadine Ballweg

Rasen mähen, den Einkauf erledigen, ein Formular ausfüllen. Es sind alltägliche Aufgaben, die man unter normalen Umständen fast schon automatisch in der Wochenplanung festlegt. Doch was passiert, wenn man kurzzeitig beeinträchtigt ist, das Kind krank ist, oder man des Alters wegen nicht mehr alles so einfach schafft? Für viele ist es selbstverständlich, in solchen Situationen auf das altbewährte Konzept der Nachbarschaftshilfe zu setzen. In Leipheim hilft eine ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe unter der Leitung von Genoveva Geyer auch jenen, die (noch) nicht ganz so gut vernetzt sind. Und dafür muss man nicht einmal nebenan wohnen.

Wenn jemand in Leipheim die Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen möchte, kommt er oder sie zuerst bei Nicole Schneider an. Die Anfragen leitet die Pressesprecherin der Stadt dann an Geyer weiter. Denn zu Beginn des Projekts des Freiwilligenzentrums Stellwerk förderte die Stadt Leipheim die Nachbarschaftshilfe. Seit 2018 ist Geyer rein ehrenamtlich tätig und vermittelt die "Nachbarn". Sechs Personen bieten derzeit regelmäßig ihre Hilfe bei den kleinen Aufgaben an, die unter Umständen riesig erscheinen können. Diese Hilfe nehmen aktuell zwei Personen in Leipheim in Anspruch, darunter eine ältere Dame, die erst unlängst hierher zog. "Es hatten sich damals die Kinder gemeldet, um der Mutter den Start in der neuen Stadt zu erleichtern", erinnert sich Schneider.

