Wer darf zukünftig das Gebäude 114 in Leipheim nutzen?

Plus Der neue Verein InKontakt möchte den Ostflügel im Gebäude 114 auf dem Fliegerhorst-Gelände nutzen und stellt dem Stadtrat ein Konzept vor. Doch der bleibt kritisch.

Mit großem Tatendrang und ausgeklügeltem Konzept traten Vertreterinnen des Vereins InKontakt im April vor den Leipheimer Stadtrat. Der Ostflügel des Gebäudes 114 auf dem Fliegerhorst soll die Heimat des Vereins werden. Einen Monat später, genauer gesagt in der Stadtratssitzung am Mittwoch, haben die Fraktionen ihre Bedenken vorgetragen und die Priorisierung eines anderen Projektes gefordert.