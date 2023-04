ESS Kempfle: Wie ein Mittelständler dem Fachkräftemangel begegnet

Was bei der Industrie funktioniert, nutzt auch die Leipheimer Firma ESS Kempfle bei der Mitarbeitergewinnung. Über 100 Neueinstellungen gab es in zwei Jahren.

Übertarifliche Bezahlung, E-Autos, Mitarbeiterwohnungen, Firmen-Akademie und digitales Assessment-Center – was nach Konzernen klingt, kommt auch im Handwerk an. In Leipheim übernimmt der mittelständische Photovoltaik-Installateur ESS Kempfle Methoden der Industrie, um Mitarbeiter anzuwerben. Das Unternehmen wächst rasant und hat binnen zwei Jahren mehr als 100 Beschäftigte angestellt, darunter Dachmonteure, Elektriker, Elektro-Meister und Kaufleute – sogar ein Philosoph ist dabei: Personalleiter Daniel Mayer.

Schnelligkeit ist entscheidend

Zurzeit beschäftigt Kempfle 190 Menschen. Vor drei Jahren waren es rund 60. Zur Mitarbeitergewinnung gehört laut Pressemitteilung ein erleichtertes Bewerbungsverfahren für Elektriker und Elektromeister. Kempfle wirbt um sie auf den sozialen Medien. Schnelligkeit sei entscheidend, um Bewerber zu bekommen, sagt Mayer.

Daniel Mayer kümmert sich bei ESS Kempfle als Personalleiter um die Mitarbeitergewinnung. Das mittelständische Unternehmen nutzt dabei auch Methoden der Konzerne. Foto: Michael Sudahl/ESS Kempfle

Ein zweiter Aspekt betrifft die Dachmonteure, die überwiegend aus Osteuropa kommen. Ihnen bietet das Unternehmen, das 2023 rund 50 Millionen Euro Umsatz erzielen will, Mitarbeiterwohnungen an allen vier Standorten. Man wolle die Handwerker und ihre Familien nach Deutschland holen. Zum Programm gehören unter anderem Deutschkurse. Aktuell hat Kempfle insgesamt 30 offene Stellen, vor allem beim Berufsbild Elektromeister. Bewerbungen von Elektrikern, Monteuren und kaufmännischen Angestellten hingegen flattern wöchentlich etwa zwei Dutzend ins Haus.

Auch die Leidenschaft zählt

Kempfle setzt eine Software ein, die persönliche Interessen von Mitarbeitern und Bewerbern abfragt. Die Ergebnisse dienen zuerst der Selbstreflexion und sind nur für den jeweiligen User sichtbar. Teilen diese ihre Daten mit dem Arbeitgeber, lassen sich Jobprofile gemeinsam ausarbeiten. Ziel dieser Analyse sei es, Menschen die Tätigkeiten zu ermöglichen, die sie gerne machen. "Wir versuchen, Stellen nicht nur nach Qualifikation zu besetzen, sondern die Menschen da einzusetzen, wo ihre Leidenschaft liegt", sagt Mayer. Der Abgleich zwischen Können und Wollen hilft Kempfle überdies, Quereinsteiger zu gewinnen. (AZ)