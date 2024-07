Wie es die 17-jährige Mona als UEFA-Ballkid zur Fußball-EM geschafft hat

Fußballfan ist Mona Hallmann noch gar nicht so lange. Vor drei Jahren hat die Leipheimerin zum ersten Mal ein Bundesligaspiel im Stadion verfolgt – und ist dabei so richtig auf den Geschmack gekommen. Als Fan des FC Augsburg verpasst sie seitdem kaum ein Heimspiel mehr. Live in der Arena dabei zu sein, findet die inzwischen 17-Jährige "einfach cool". Jetzt hat es die Schülerin sogar geschafft, bei der Fußballeuropameisterschaft mit von der Partie zu sein – nicht nur als Zuschauerin, sondern als Ballkind direkt am Spielfeldrand. Beim Spiel Rumänien gegen Ukraine in München durfte sie als eine von zwölf "Auserwählten" Bälle einwerfen. Wie sie es dorthin geschafft und wie sie den Tag erlebt hat, berichtet die Elftklässlerin am Telefon.

Papa Thomas war sozusagen schuld. Er habe sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, sich als UEFA-Ballkid für die EM im heimischen Land zu bewerben. Das sei schließlich eine einmalige Chance. Gesucht würden 400 fußballbegeisterte Mädchen und Buben im Alter zwischen 14 und 18. Mit ihren 17 Jahren falle sie gerade noch in die gesuchte Altersklasse. Sie müsste nur ein Foto von sich einschicken, das sie als Fußballfan zeigt. Warum eigentlich nicht, dachte sich Mona, und schickte die Bewerbung ab. Und wurde prompt ausgelost für ein Vorrundenspiel in München.

Erinnerungsbild mit den Ballkids in München: Mona Hallmann war mit dabei.

Dass das Spiel mitten unter der Woche auf einen Schultag fiel, war das kleinste Problem. Es brauchte eine "erwachsene und vertretungsberechtigte Begleitperson", allein durfte Mona nicht anreisen. Also nahm sich der Papa frei und fuhr frühmorgens mit der Tochter nach München, denn schon um 9 Uhr war "Dienstantritt" für die zwölf Ballkinder, die aus der ganzen Republik eintrafen. Ein Mädchen sei bis aus Berlin gekommen, erzählt Mona, die meisten aus München.

Mitglied der UEFA nahm die Ballkids in Empfang

In einer eigenen Kabine in der Arena nahm sie ein Mitglied der UEFA in Empfang, verteilte an jeden Turnbeutel mit einheitlichen Klamotten und Schuhen und erklärte die Regeln. "Sobald ein Ball rausfliegt, sollten wir reagieren, damit es unseretwegen keine Spielunterbrechung gibt", erzählt Mona. Handys in der Tasche waren tabu, auch Stifte, um sich vielleicht das eine oder andere Autogramm holen zu können, waren nicht erlaubt. Wer an welcher Stelle am Spielfeldrand stehen durfte, wurde ausgelost. "Wir mussten Kärtchen ziehen, damit es für alle gerecht ist."

Die Kleidung, die Mona Hallmann als Ballkid zur Verfügung gestellt bekam, darf sie behalten.

Mona sollte unmittelbar in der Nähe der Auswechselbank des ukrainischen Teams Position beziehen. Also in Montur schmeißen, lila Trikot, Hose und Stutzen überziehen, weiße Turnschuhe und weißes Käppi auf den Kopf und dann hieß es warten. Beim Aufwärmen der Teams durften die Ballkinder zum ersten Mal aufs Feld, dann erst wieder zehn Minuten vor Spielbeginn. "Wir durften nur in eine Richtung laufen, manche mussten einmal um das ganze Spielfeld herum", sagt Mona.

Rumänen im Stadion in München waren "extrem laut"

Die Atmosphäre in der Arena sei "wahnsinnig" gewesen, "kaum zu beschreiben". Die Rumänen hätten schon Stunden vor dem Anpfiff für Stimmung gesorgt, "es war extrem laut", schildert es Mona. Bei den drei Toren für die Rumänen sei das Stadion zum Hexenkessel geworden. Welche Rolle sie selbst spielte? Immerhin sei gleich in der ersten Spielminute auf ihrer Höhe der Ball ins Aus gegangen, in der 22. Minute ein weiterer. "Da musste ich einen Ball einwerfen, da war ich sogar kurz im Fernsehen zu sehen", erzählt Mona nicht ohne Stolz. Die restlichen 90 Minuten und Halbzeitpause verbrachte sie mit gespanntem Zuschauen. "Es war auch cool, nichts tun zu müssen."

Erinnerungsfotos mit Fußballprofis hat sie keine, dafür ein Bild mit Euro-24-Maskottchen Albärt. Und die Kleidermontur durfte sie auch behalten. Was eigentlich ihre Freunde davon halten, dass sie als Ballkind auflaufen durfte? "Die fanden es megacool und haben alle, obwohl sie sonst keine großen Fußballfans sind, das Spiel im Fernsehen angeschaut."