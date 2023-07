Leipheim

Wildfischer an der Donau in Leipheim angezeigt

An der Donau in Leipheim wurde ein Fischer ohne Angelschein erwischt.

Ein Aufseher hat einen jungen Mann in Leipheim beobachtet, der an der Donau angelte. Doch dazu war dieser gar nicht berechtigt. Die Polizei rückte an.

Der Fischereiaufseher hat am Sonntagabend in Leipheim einen 22-jährigen Mann gesehen, der mit einer Angel in der Donau fischte. Der junge Mann war laut Bericht der Polizei Günzburg weder im Besitz eines Angelscheins, noch hatte er eine Berechtigung zum Fischen an der Örtlichkeit. Durch die hinzugezogene Polizeistreife wurden die Personalien festgestellt und das weitere Angeln untersagt. Einen Fisch hatte der Schwarzangler bisher nicht gefangen. Er hat sich hingegen eine Anzeige wegen Fischwilderei sowie eines Verstoßes gegen das Bayerische Fischereigesetz an Land gezogen. (AZ)

