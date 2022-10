Leipheim

vor 17 Min.

Willi Riedel aus Leipheim hat ein Floß für die Donau gebaut

Der langjährige Unternehmer und Leipheimer Stadtrat Willi Riedel hat innerhalb von drei Monaten ein Boot in Modulbauweise gebaut.

Plus Innerhalb weniger Monate ist ein Floß mit Hausboot-Charakter entstanden. Wie der Leipheimer Stadtrat Willi Riedel das geschafft hat und welche Pläne er dafür hat.

Von Felix Gnoyke

Etwa 40 Jahre ist es her, dass Willi Riedel mit seinem Floß über die Donau schipperte. Meist war er in der näheren Umgebung unterwegs, einmal verschlug es ihn sogar bis nach Kelheim. Mit Lkw-Reifen hielt sich das selbst gebaute Gefährt über Wasser und bereitete vielen Leipheimerinnen und Leipheimern eine Freude, ehe es nach drei Jahren einem Hochwasser zu Opfer fiel. Nun wagt es Riedel erneut und hat mehr als 15.000 Euro in ein "Hightech-Floß" der Marke Eigenbau investiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

