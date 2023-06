Leipheim

Willi Riedel hat den Nausteg in Leipheim neu gebaut

Plus Zwei Jahre lang konnten die Anwohner des Leipheimer Krautgartens nur über Umwege in die Natur vor der eigenen Haustür gelangen. Eine Initiative der Bürgermeister ändert das.

Von Nadine Ballweg

Die Absperrung ist noch da, doch schon bald ist der Weg über die Nau wieder frei. Willi Riedel, Dritter Bürgermeister und Seniorchef einer Straßen- und Pflasterbaufirma, hat zum Teil auf eigene Kosten einen neuen Übergang im Leipheimer Wohngebiet Krautgarten eingerichtet. Bevor die Bürgerinnen und Bürgern wieder über den Steg die Nau passieren können, benötigt dieser noch ein Geländer. Am Samstag soll es aber endlich so weit sein. Denn der Nausteg hat für die Anwohner eine große Bedeutung.

Im Dezember 2020 hat die Stadt Leipheim die kleine Fußgängerbrücke abgerissen, die beim Spielplatz an der Baumgartenstraße über die Nau führt. Grund war die Einsturzgefahr, ersetzt werden sollte der beliebte Zugang in die Natur nicht. 2021 stellten SPD und UWG im Bauausschuss den Antrag, das Thema weiterzuverfolgen. In einer späteren Sitzung machte Riedel, der selbst ein Anwohner des Krautgartens ist, schließlich den Vorschlag den Steg für einen Festpreis von 20.000 Euro plus Mehrwertsteuer zu bauen. Alles darüber übernehme er. "Ich sehe einfach nicht ein, dass eine Brücke ersatzlos abgerissen wird, weil dafür dann kein Geld da ist", erklärt er seine Beweggründe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

