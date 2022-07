Willkommen im Knigge-Klub der Mittelschule Leipheim!

Plus Gutes Benehmen will gelernt sein, wissen Mittelschüler aus Leipheim nun aus eigener Erfahrung. Seit Monaten haben sie mit Umgangsformen und Tischmanieren zu tun.

Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen: Vorneweg wurde Carpaccio von der Bio-Gurke serviert mit Joghurtdip und Gartenblüten. Der Hauptgang war dann eine heimische Hühnerbrust auf gegrilltem Sommergemüse mit Kräuterkartoffelspalten und hausgemachtem Bio-Tomatenketchup. Und schließlich bestand der süße Abschluss in einer "gefrorenen Sommerfreude": ein Stück vom hausgemachten Kuchen und einer Kugel Joghurt-Holunder-Eis auf Sommerbeeren. Das alles gab es für 15 Buben und Mädchen der Mittelschule Leipheim zum Nulltarif – spendiert vom Landgasthof Waldvogel. Diese Belohnung sagte Waldvogel-Chefin Steffi Pröbstle auf Anfrage des Lehrers Felix Lauther gerne zu. Denn die Sechstklässlerinnen und -klässler hatten bis dahin jenseits ihres etwa 40 Minuten dauernden Fußwegs von der Schule bis zum Restaurant etwas geleistet, das zusehends aus der Mode gekommen scheint: Sie lernten in einem "Knigge-Kurs", wie man sich benimmt.