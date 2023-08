Wohnmobilfahrer streift bei Leipheim anderes Fahrzeug

Zwischen Leipheim und Bubesheim gab es einen Unfall. Ein Wohnmobilfahrer hat die Länge seines Fahrzeugs falsch eingeschätzt.

Am Mittwoch kurz nach 9 Uhr kam es auf der Kreisstraße GZ4 zu einem Verkehrsunfall, als ein 59-Jähriger, der mit seinem Wohnmobil in Richtung Bubesheim fuhr, den Wagen eines 66-Jährigen überholen wollte. Beim Wiedereinscheren nach dem Überholvorgang schätzte der 59-Jährige laut Polizei die Länge seines Fahrzeugs falsch ein und streifte den anderen Wagen am vorderen linken Kotflügel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro, verletzt wurde niemand. (AZ)