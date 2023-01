Leipheim

Wurde Rentnerin im Altenheim Geld gestohlen?

In einer Seniorenresidenz in Leipheim hat eine Bewohnerin ihren Geldbeutel in einem Fach eingeschlossen. Plötzlich fehlt Geld.

Eine Bewohnerin einer Seniorenresidenz in Leipheim hat sich am vergangenen Freitag bei der Polizei Günzburg gemeldet, um Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten. Wie sie gegenüber der Polizei sagt, hatte sie ihren Geldbeutel am 11. Januar in einem verschließbaren Fach eingesperrt und den Schlüssel versteckt. Zwei Tage später bemerkte die Rentnerin das Fehlen des Schlüssels. Nach gemeinsamer Suche fand eine Pflegekraft den Schlüssel, und die Seniorin stellte fest, dass 50 Euro aus ihrem Geldbeutel fehlten. Bislang habe sich kein konkreter Tatverdacht ergeben, so die Polizei. (AZ)

