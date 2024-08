Zehn Jahre Himmelfahrt als Feiertag in Leipheim

Während im Rest des Landkreises Günzburg am 15. August seit jeher Feiertag war, mussten die Leipheimer an diesem Tag immer arbeiten. Vor zehn Jahren hat sich das geändert: Seitdem ist der katholische Feiertag „Mariä Himmelfahrt“ auch in Leipheim ein staatlicher Feiertag.

Möglich gemacht hatten diese Veränderung damals die Zahlen, die der Zensus lieferte: Denn danach lebten im Jahr 2013 2324 Katholiken und 1970 Protestanten in der Stadt. Und weil die Katholiken damit klar in der Überzahl waren, wurde Leipheim im Folgejahr sozusagen katholisch - und bekam ab 2014 wie der Rest des Landkreises seinen August-Feiertag.

Leipheim bekam einen Feiertag, Memmingerberg musste einen Feiertag abgeben

Leipheim war damit übrigens nicht alleine: In insgesamt zehn bayerischen Orten hatte sich das Verhältnis von Katholiken und Protestanten damals laut der Zählung verschoben: Die Menschen in Walsdorf (Oberfranken), Maaßbach, Sulzdorf an der Lederhecke, Geiselwind, Gochsheim und Thüngen (alle in Unterfranken) konnten sich ebenfalls über einen zusätzlichen freien Tag freuen. Bitter war das Ergebnis beispielsweise für Memmingerberg im Unterallgäu: Dort hatte sich das Verhältnis unter den christlichen Gläubigen in die andere Richtung entwickelt, der Feiertag fiel hier weg.

In Leipheim wurde der neue Feiertag im Jahr 2014 natürlich gefeiert: Weihbischof Florian Wörner kam zum Gottesdienst in die St.-Paulus-Kirche. Wie vor zehn Jahren wird er auch heuer am Donnerstag, 15. August, da sein und mit den Leipheimern zehn Jahre Feiertag Mariä Himmelfahrt feiern. Auch heuer wird in der St.-Paulus-Kirche in Leipheim um 19 Uhr ein Pontifikalgottesdienst stattfinden.

Im Anschluss an den Festgottesdienst gibt es eine Lichterprozession zur Dreifaltigkeitskirche. Mit festlicher Orgelmusik und Blasmusik der Stadtkapelle Leipheim wird das Fest musikalisch gestaltet. (mit AZ)