Zu schnell auf der A8: Autofahrer verliert bei Leipheim die Kontrolle

Bei nasser Fahrbahn ist am Montagnachmittag ein Autofahrer mit seinem Wagen ins Schleudern geraten. Das Auto wurde völlig zerstört.

Offensichtlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn hat am Montagnachmittag in Höhe Leipheim ein 27-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren, mit dem er auf der A8 Richtung Stuttgart unterwegs war. Zunächst fuhr der Mann mit dem Auto auf dem mittleren von drei Fahrstreifen, als er plötzlich nach links in die Mittelschutzplanke rutschte und dann quer über die Fahrbahn in die rechte Seitenschutzplanke schleuderte.

Hierbei verletzte sicher der Fahrer leicht und begab sich nach der Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung. Am total beschädigten Auto schätzt die Verkehrspolizei Günzburg den Schaden auf 30.000 Euro, an den Autobahneinrichtungen wurde der Schaden auf etwas über 1000 Euro beziffert. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Andere Fahrzeuge wurden nicht in den Unfall verwickelt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es auf der Autobahn ebenfalls nicht. Gegen den Fahrer wird eine Anzeige wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit erstellt. (AZ)