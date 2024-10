Zu schnell auf nasser Autobahn: 32-Jährige kommt auf A8 ins Schleudern

Eine 32-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag auf der A8 bei Leipheim einen Unfall verursacht, da sie zu schnell auf der nassen Fahrbahn unterwegs war. Laut Polizei befuhr die Frau gegen 12 Uhr die Autobahn in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Leipheim wechselte die Frau bei regennasser Fahrbahn den Fahrstreifen und kam hier aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Auto ins Schleudern. Im Anschluss kollidierte sie mit der rechten Schutzplanke und blieb letztlich entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn stehen. Die 32-Jährige und ihre Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Pkw sowie die Leitplanke wurden durch den Unfall beschädigt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 29.000 Euro. Das an Heck und Front beschädigte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste ein Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. (AZ)

