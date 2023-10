Zwei Kontrahenten greifen Mann am Leipheimer Bahnhof an

Die jüngeren Täter haben bei einer Auseinandersetzung dem 53-Jährigen, der einen Streit schlichten wollte, die Nase gebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen

Ein 53 Jahre alter Mann ist Freitagnacht gegen 23.40 Uhr am Bahnhof in Leipheim körperlich angegriffen worden. Zuvor war der Polizei ein lautstarker Streit zwischen fünf jungen Männern an jenem Bahnhof gemeldet worden. Das spätere Opfer befand sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls am Tatort. Als der 53-Jährige den Streit schlichten wollte, gingen zwei der Gruppe auf ihn los und schlugen auf ihn ein. Die eintreffende Streife der Polizeiinspektion Günzburg traf nur noch auf den Geschädigten. Er gab an, dass die jungen Männer zuvor mit einem Motorroller davongefahren seien.

Die beiden Täter konnten nur grob beschrieben werden – beide etwa 25 Jahre alt, dunkle Kleidung, einer der beiden Täter trug einen Bart. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keine neuen Erkenntnisse. Das 53-jährige Opfer erlitt bei dem Angriff einen Nasenbeinbruch und eine Platzwunde am Kopf. Er wurde im Krankenhaus Günzburg behandelt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)