Zwei Männer auf der A8 bei Leipheim ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Verkehrspolizei Neu-Ulm hat zwei Fahrer auf der Rastanlage Leipheim kontrolliert, die ihre Anhänger eigentlich nicht ziehen hätten dürfen.

Gleich bei zwei verschiedenen Kontrollen am Montagabend auf der Tank- und Rastanlage Leipheim durch Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm sind diese wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeschritten. Bei einer Kontrolle fuhr laut Angaben der Polizei ein 35-jähriger Mann ein Auto mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen, obwohl er nur die Klasse B besitzt. Notwendig wäre die Klasse BE gewesen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und erstellten eine Strafanzeige sowohl gegen ihn als auch gegen den Halter.

Brite wird bei der Rastanlage Leipheim kontrolliert

Im anderen Fall hat ein 33-jähriger Brite ebenfalls ein Gespann geführt, bei dem er statt der notwendigen Klasse BE nur B vorzeigen konnte. Der Brite ging zunächst davon aus, dass er sich vollkommen korrekt verhielt. Die Beamten überzeugten ihn letztlich dann doch davon, dass die Fahrerlaubnisverordnung dies anders sieht. Auch gegen ihn leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein und er musste einen Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland benennen, da er in England wohnhaft ist. (AZ)