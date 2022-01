Zwei Männer setzen am Silvesterabend in Leipheim Holzhaufen in Brand

Zu einem letzten Einsatz rückte die Feuerwehr Riedheim am Silvesterabend aus. Zwei Männer zündelten und setzten dabei einen Holzhaufen in Brand.

Am Freitagabend zündelten ein 68-Jähriger zusammen mit einem 26-Jährigen an einem See mit einem Bunsenbrenner. Hierbei geriet ein Altholzhaufen in Brand, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Die Freiwillige Feuerwehr Riedheim musste den Brand ablöschen, da sich auch in der Nähe ein Campingplatz befand. (AZ)