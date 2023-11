Zwei Reihe verursachen zeitgleich zwei Unfälle

Am frühen Morgen bekommen es zwei Autofahrer auf der Südumfahrung bei Leipheim mit Rehen zu tun. Die Fahrzeuge sind beschädigt, die Tiere hauen ab.

Auf der Südumfahrung in Leipheim auf Höhe des Fliegerhorstmuseums sind am Montagmorgen gegen 6.10 Uhr zeitgleich zwei Wildunfälle passiert. Ein 64-jähriger Fahrzeugführer befuhr laut Polizei die Umgehungsstraße in Richtung Autobahn, als auf seiner Fahrspur plötzlich ein Reh stand. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Reh mit dem Auto. Gleichzeitig war ein 71-Jähriger in der Gegenrichtung unterwegs, als ein weiteres Reh dessen Fahrspur querte.

Ein Zusammenstoß mit dem Tier konnte auch er nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Die beiden Rehe liefen jeweils nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung davon. Der zuständige Jagdpächter wurde von der Polizeiinspektion Günzburg über die Vorfälle informiert. (AZ)