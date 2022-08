Zwei Strafverfahren eingeleitet nach Kontrolle an A8 bei Leipheim

Bei einer Kontrolle an der Tank- und Rastanlage Leipheim wurden gleich zwei unerlaubte Fahrten gestoppt. Welche Folgen dies für den jeweiligen Autofahrer hat.

Die Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm hat am Dienstagnachmittag auf der Tank- und Rastanlage Leipheim an der A8 verdachtsunabhängig einen 34-jährigen Georgier kontrolliert, der allerdings keinen gültigen Führerschein hatte. Laut Polizei wohnt er schon seit über einem halben Jahr in Deutschland, weshalb sein georgischer Führerschein in der EU nicht mehr gültig ist. Gegen den 34-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

An der Rastanlage Leipheim endet Autofahrt für einen Spanier

Am selben Nachmittag wurde dort auch ein spanisches Auto kontrolliert, dessen Versicherungsbescheinigung seit 2019 ungültig war. Nach den Recherchen der Polizei wurde festgestellt, dass die Zulassung des Autos durch die spanischen Behörden gesperrt wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Autofahrer verboten und wegen des fehlenden Versicherungsschutzes leiteten die Beamten gegen den 58-Jährigen ein Strafverfahren ein. (AZ)