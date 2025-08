Zwei unvergessliche Abschlussfeiern an der Mittelschule Leipheim

Icon vergrößern Das Foto zeigt von links Andrea Albrecht, Dominik Amling, Aksh Singh, Valentin Karpa und Dominik Förg. Foto: Roland Grimm Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Foto zeigt von links Andrea Albrecht, Dominik Amling, Aksh Singh, Valentin Karpa und Dominik Förg. Foto: Roland Grimm

Mit zwei festlichen Abschlussfeiern verabschiedete die Mittelschule Leipheim am 24. und 25. Juli ihre diesjährigen Absolventinnen und Absolventen der 9. und 10. Klassen. Die beiden Feiern standen ganz im Zeichen des Dankes, der Freude und der Zuversicht. Durch Reden der beiden Bürgermeister, dem Schulrat Markus Mayer, Vertreterin der Schulleitung Andrea Albrecht sowie den drei Klassenleitern Dominik Förg (10aM), Daniel Rohm (9a) und Maximilian Suess (9b) wurden die Feiern jeweils festlich umrahmt. Die Schülerinnen und Schüler erinnerten sich in ihren Abschlussreden ebenfalls an die gemeinsame Schulzeit zurück. Leonie Kölmel, Ruxandra Ficu, Emma Sposato, Emma-Sofie Wunderlich, Jeton Miftari und Kay Hemmann der Klasse 10aM sowie Rüchan Ay, Emely Paster, Arda Dülger und Cristian Harangus aus den beiden 9. Klassen dankten jeweils in gemeinsamen Reden ihren Lehrkräften und Unterstützern und blickten gemeinsam auf Vergangenes und in die Zukunft.

Im Laufe der Feiern wurden die Jahrgangsbesten für ihre Leistungen geehrt: Aksh Singh (1,0), Dominik Amling (1,4) und Valentin Karpa (1,4) erreichten die besten Abschlüsse in der 10. Klasse beim mittleren Schulabschluss, während Lisa Borchers (1,5) und Dominik Dzugala (1,6) aus der 9a sowie Emely Paster und Marvin Lukas (jeweils 2,2) aus der 9b jeweils die beiden besten Schnitte der 9. Klassen erbrachten. Eine besondere Würdigung erhielten außerdem Aksh Singh (10M) und Lisa Borchers (9a) für die besten Projektprüfungen. Die Auszeichnung wurde vom Rotary Club überreicht und unterstrich das außergewöhnliche Engagement beider Schülerinnen und Schüler. Beide Feiern zeigten eindrucksvoll, wie viel Gemeinschaft, Einsatz und Herzlichkeit an der Mittelschule Leipheim gelebt wird. Mit Stolz, Dankbarkeit und einem optimistischen Blick in die Zukunft treten die jungen Menschen nun den nächsten Abschnitt ihres Lebenswegs an. Die Schulgemeinschaft wünscht allen Absolventinnen und Absolventen viel Erfolg und alles Gute für ihre Zukunft.

