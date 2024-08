Zweifaches Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagnachmittag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Günzburg im Rahmen der Schleierfahndung auf der A8 bei Leipheim einen 28-jährigen togolesischen Staatsangehörigen. Hierbei konnte der Fahrer nur ein Foto seines Führerscheins auf dessen Smartphone vorzeigen. Eine Prüfung ergab, dass der 28-Jährige seit mehreren Jahren in Deutschland wohnhaft war, weshalb seine togolesische Fahrerlaubnis in Deutschland keine Gültigkeit mehr hatte. Um den Erwerb einer deutschen Fahrerlaubnis kümmerte sich der Fahrer bislang nicht. Gegen ihn leiteten die Beamten daher ein Strafverfahren aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und unterbanden die Weiterfahrt.

Im Rahmen der weiteren Schleierfahndung stellte selbige Polizeistreife den 28-jährigen Togolesen am Sonntagnachmittag nur knapp zwei Stunden später erneut hinter dem Steuer eines Fahrzeuges fest, weshalb sie ein weiteres Strafverfahren gegen ihn eingeleitet haben. (AZ)